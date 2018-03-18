У Пхьончхані розпочалася церемонія закриття ХІІ "білої" Паралімпіади-2018

На 35-тисячному стадіоні міста Пхьончхан (Республіка Корея) розпочалася урочиста церемонія закриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018. У всесвітньому форумі спортсменів-інвалідів, що тривав з 9 по 18 березня, взяли участь близько 670 атлетів з 49-ти держав, які розіграли 80 комплектів нагород у шести видах спорту - лижних гонках, біатлоні, гірськолижному спорті, следж-хокеї, сноуборді та керлінгу, повідомляє "Укрінформ".

Серед учасників Ігор - 30 паралімпійців України. Змагалися українці у трьох видах - лижних гонках, біатлоні та сноуборді. Наша збірна здобула 22 медалі (7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових) і посіла шосте місце у командному заліку (за загальною кількістю нагород - четверте).

Тріумфували на "білій" Паралімпіаді американці - 13 золотих, 15 срібних, 8 бронзових нагород. Другою була команда незалежних паралімпійських атлетів (NPA) - 8, 10, 6, третіми - канадці (8, 4, 16). Випередили нас також збірні Франції (7, 8, 5) та Німеччини (7, 8, 4). Загалом у Пхьончхані медалі завоювали представники 26-ти країн.

Таким чином, за підсумками виступів на "білих" Паралімпіадах у Нагано-1998, Солт-Лейк-Сіті-2002, Турині-2006, Ванкувері-2010, Сочі-2014 та Пхьончхані-2018 наші співвітчизники мають вже 112 медалей (27 золотих, 41 срібну та 44 бронзові). Нагадаємо, у командному заліку попередніх Ігор-2014 українці завершили змагання четвертими. Найвище місце, третє, було в нас у Турині.

На літніх Іграх здобутки українських паралімпійців ще більш вражаючі: в Атланті-1996, Сіднеї-2000, Афінах-2004, Пекіні-2008, Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016 "синьо-жовта" збірна принесла країні 374 медалі (125, 115, 134).