У РФ Кольченка на 13 діб помістили у ШІЗО через похід до бібліотеки

Українського політв'язня в РФ Олександра Кольченка керівництво колонії відправило на 13 діб до штрафного ізолятора (ШІЗО). Про це повідомила правозахисниця Тетяна Щур у Facebook, посилаючись на слова адвоката, який відвідав 16 березня Олександра Кольченка у ВК-6 м.Копєйска.

"Сашу з 8 березня тримають у ШІЗО. Його помістили туди на 13 діб за, нібито, пересування без охорони саме у тих місцях, де він та інші засуджені, як правило, ходять без охорони: до бібліотеки, до їдальні", - написала вона.

Правозахисниця нагадала, що Кольченко відсидів у ШІЗО 10 діб у Новий рік за "порушення форми одягу" - на одяг, що тимчасово замінив випраний до свята бушлат, не було пришито бірку з прізвищем. До речі, Олександра помістили до ізолятора після новорічної вітальної телеграми з МЗС України.

"Це називається "посилення". Воно робиться до усіх свят, дат, подій, на зразок виборів, візитів, фестивалів", - відзначила Щур.

За її словами, напередодні відправленя до ШІЗО Кольченку, у якого лікарі констатували проблеми з серцевим ритмом, передали передачу, але отримає він її тепер тільки після виходу з ізолятора.

"А так - все у Сашка нормально, ні на що не скаржиться, передає усім привіт і дякує за підтримку", - додала правозахисниця.

Як повідомлялося, у серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив громадянина України Олександра Кольченка до 10 років позбавлення волі за сфабрикованим обвинуваченням у підготовці терактів у Криму. Разом з ним був засуджений режисер Олег Сенцов - його засудили до 20 років ув'язнення.