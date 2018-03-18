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Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

У Сєвєродонецьку пройшла акція проти "виборів" РФ на окупованих територіях

18 березня, 2018 - 17:36
Фото Луганської обласної державної адміністрації

У неділю, 18 березня, у Сєвєродонецьку Луганської області відбулась громадянська акція «Луганщина єдина, Крим – це Україна» на знак протесту проти проведення російською окупаційною адміністрацією виборів президента РФ в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. 

Про це на сторінці Луганської обласної державної адміністрації в Facebook.

На площі біля облдержадміністрації студенти, учнівська молодь, громадські активісти та жителі міста вишикувалися у слово "КРИМ" поряд з українським прапором.

Це стало символом єдності та солідарності українського народу.

Джерело: День

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