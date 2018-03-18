У Сєвєродонецьку пройшла акція проти "виборів" РФ на окупованих територіях

У неділю, 18 березня, у Сєвєродонецьку Луганської області відбулась громадянська акція «Луганщина єдина, Крим – це Україна» на знак протесту проти проведення російською окупаційною адміністрацією виборів президента РФ в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

Про це на сторінці Луганської обласної державної адміністрації в Facebook.

На площі біля облдержадміністрації студенти, учнівська молодь, громадські активісти та жителі міста вишикувалися у слово "КРИМ" поряд з українським прапором.

Це стало символом єдності та солідарності українського народу.