У Вінниці відомі музиканти імпровізували і присвячували композиції містянам

Синтез народного мелосу, електроніки, запальних ритмів і джазових гармоній презентував перший день фестивалю Contemporary music days, який 17 березня розпочався у Вінниці. Його програма продумана так, щоб кожен глядач отримає максимум насолоди та вражень. Через це в залі Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича не було, де яблуку впасти. Розпочав концертну програму першого дня проект «MARIOLOGIA», музиканти якого представили сучасну інтерпретацію літургічних григоріанських піснеспівів, а також оригінальні застосування незвичних комбінацій голосів та інструментів (ударні, арфа, гобой тощо).

Другий концерт презентував грандіозний електро джаз-фолк проект із вражаючим відеоартом від відомих в Україні та за її межами музикантів Максима Шоренкова та Максима Бережнюка. Вінницькі глядачі вперше мали можливість побачити феєричний світломузичний перфоменс «Нитки Шоренкова». Після виступу вони кілька разів викликали на біс артистів, які тішили і вражали водночас неймовірними імпровізаціями. Для приклад, глядачі назвали три ноти: ля, ре, до – і музиканти тут же створювали композицію, яку подарували місту.

«Максим Бережнюк грає на понад 50-ти народних духових інструментах, а також на всьому, з чого можна видути звук (навіть на пластикових пляшках), відтворюючи не лише народні та класичні мелодії, а й рок-хіти. Він встиг відзначитися в інструментальних складах Святослава Вакарчука та Ірини Білик, – коментує прес-секретар фестивалю Валентина Кирильчук. – Максим Шоренков – це знаменитий композитор і піаніст, який абсолютно вільно почувається у найрізноманітніших музичних жанрах, зажив собі слави справжнього шоумена, вигадавши інноваційний музичний інструмент «Нитки Шоренкова», який став проривом сучасного мистецтва світу і представляє нові музичні Всесвіти. І вони сьогодні у Вінниці! Це неймовірний дует – синтез народного мелосу, запальних ритмів і терпких джазових гармоній. Що може краще зігріти у холодний вечір, коли так хочеться весни?!».

Загалом під час виступу глядачі мали можливість почути більше 20 унікальних музичних інструментів. І все це – на основі народних та авторських мелодій, аранжованих джазовими гармоніями. Максим Бережнюк, крім співу, порадував грою на дудуку, трембіті, сімействі сопілок, денцівці, дводенцівці, дримбі, флоярі, телинці, пан флейті, окарині, дуді (це українська волинка!) і хулусі. А маестро Максим Шоренков зіграв на акустичних та електронних «Нитках Шоренкова», роялі, двох синтезаторах, дудуку, колісній лірі, телинці, зозулі та дримбі.

«Як фольклористові з 20-річнимм стажем, мені цікаво купатися у всіх фарбах світу й показувати красу цих мелодій іншим. Гримуча суміш фортепіанної майстерності, композиторських секретів, знань джазової музики і різних фольклорних наспівів дозволяють мені всю цю красу поєднати у своїй творчості. Коли береш найкраще, виходить яскраве співзвуччя, яке дуже виразно виглядає на сцені. І вінничани мали можливість у цьому переконаються!», – резюмує Максим Шоренков.

Сьогодні, у другий день фестивалю, на вінничан та гостей міста чекає ексклюзивний гумористично-авангардний проект «Хвилина реклами», який презентує рекламні ролики до продукції відомих вітчизняних і закордонних фірм, записані у виконанні відомих академічних композиторів. Закриватиме фестиваль ексклюзивний показ україномовної сценічної постановки всесвітньовідомої мімодрамі «Історія солдата» одного з найпотужніших представителей Світової Музичної культури ХХ століття Ігоря Стравінського. Словом, на глядачів чекає синтез музики, театру й танцю.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця