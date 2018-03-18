Україна матиме спрощений візовий режим із Кувейтом. Про це домовились під час зустрічі президент України Петро Порошенко та Емір держави Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах, передає прес-служба глави держави.

"Було досягнуто домовленість щодо спрощення візового режиму на основі взаємності та включення України до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді. Такий крок має сприяти активізації контактів ділових кіл та відкрити додаткові можливості для національних туристичних галузей", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі сторонами було обговорено можливості більш тісної співпраці двох країн в рамках міжнародних організацій та підтримки Кувейтом зовнішньополітичних ініціатив України.

Вдячний Його Високості Еміру Держави Кувейт за прийняте ним за результатами переговорів рішення максимально спростити візовий режим для українських громадян. pic.twitter.com/i9NBLhw1Ln — Петро Порошенко (@poroshenko) March 18, 2018

Йшлося також про перспективи взаємодії в рамках непостійного членства Кувейту в Раді безпеки ООН у 2018–2019 роках, зокрема щодо питання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу, та членства України в Раді з прав людини ООН у 2018-2020 роках.

Емір держави Кувейт підкреслив, що його країна послідовно виступає проти будь-якої агресії щодо держав.

Нагадаємо, нещодавно Петро Порошенко підписав указ №65/2018 про введення на один рік безвізового режиму в'їзду в Україну та транзиту для громадян Республіки Македонія.