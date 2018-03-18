Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її.
Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

Україна матиме спрощений візовий режим із Кувейтом

18 березня, 2018 - 15:32
Фото АПУ

Україна матиме спрощений візовий режим із Кувейтом. Про це домовились під час зустрічі президент України Петро Порошенко та Емір держави Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах, передає прес-служба глави держави.

"Було досягнуто домовленість  щодо спрощення візового режиму на основі взаємності та включення України до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді. Такий крок має сприяти активізації контактів ділових кіл та відкрити додаткові можливості для національних туристичних галузей", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі сторонами було обговорено можливості більш тісної співпраці двох країн в рамках міжнародних організацій та підтримки Кувейтом зовнішньополітичних ініціатив України.

Йшлося також про перспективи взаємодії в рамках непостійного членства Кувейту в Раді безпеки ООН у 2018–2019 роках, зокрема щодо питання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу,  та членства України в Раді з прав людини  ООН у 2018-2020 роках.

Емір держави Кувейт підкреслив, що його країна послідовно виступає проти будь-якої агресії щодо держав.

Нагадаємо, нещодавно Петро Порошенко підписав указ №65/2018 про введення на один рік безвізового режиму в'їзду в Україну та транзиту для громадян Республіки Македонія.

Джерело: День

Більше новин

Зеєгофер хоче посилення контролю на кордоні
Україна та Кувейт домовилися про військове співробітництво
РФ 10 років таємно розробляла і зберігала "Новичок", - Джонсон
Грицак прийшов на Майдан спостерігати, як мітингарі розбирають конструкції
Порошенко обговорив із еміром Кувейту питання миротворців на Донбасі
МЗС: Світ не визнає результати "виборів Путіна" в окупованому Криму

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 