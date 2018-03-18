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Україна завершила виступ на зимовій Паралімпіаді "золотом" в естафеті лижної гонки

18 березня, 2018 - 09:10
Фото ua-football.com

У заключний змагальний день 12-х зимових Паралмпійських ігор у Пхьончхані Україна поповнила скарбничку нагородою найвищого ґатунку. Про це повідомляє УНН.

"Жовто-блакитні" у складі Юрія Уткіна, Людмили Ляшенко, Юлії Батенкової-Бауман та Оксани Шишкової виграли змішану лижну естафету з часом 24:31,9 хв. Срібний комплект нагород в активі Канади +50 с. Німеччина стала 3-ю +53,4 с.

Відзначимо, що загалом брали участь у перегонах 13-ть змішаних команд.

Зауважимо, що для України на Іграх у Пхьончхані серед паралімпійців виграно вже 7 "золотих", 7 "срібних" та 8 бронзових медалей.

Додамо також, міжнародні зимові спортивні змагання серед спортсменів з інвалідністю були вперше проведені у 1976 році в місті Орнсколддсвік (Швеція). 250 спортсменів з 14 держав брали участь у перших зимових Паралімпійських іграх.

Джерело: День

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