Українець Гвоздик здобув титул тимчасового чемпіона світу WBC

Українець Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі, перемігши одностайним рішенням суддів француза Мехді Амара (34-6-2, 16 КО) з Франції. Бій пройшов в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, передає "РБК-Україна".

За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Олександру Гвоздику з рахунком 117:111, 116:112, 119:110. Таким чином українець отримав статус головного претендента на пояс.

Наступним суперником Гвоздика стане переможець пари Адоніс Стівенсон - Баду Джек. Їх бій відбудеться 19 травня в канадському Монреалі. На кону стоятиме пояс WBC, яким Стівенсон володіє з 2013 року.

Нагадаємо, чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 KO) розпочав підготовку до свого наступного поєдинку, який запланований на 12 травня проти володаря поясу WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).

Раніше президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Хільберто Мендоса повідомив, що його організація виготовить спеціальні версії чемпіонських поясів до п'яти майбутніх титульних боїв. До таких поєдинків потрапили й бої за участю українців: Олександр Усик - Мурат Гассієв (Росія) та Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес (Венесуела).