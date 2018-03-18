В Ірані заарештували колишнього віце-президента

Колишній віце-президент республіки Іран Есфандіяр Рахім Машайя був заарештований за пропаганду проти політичної еліти країни. Про це повідомила Генпрокуратура Ірану, передає "РБК-Україна" із посиланням на видання IRNA.

Підозрюваний був близьким союзників екс-президента Хаміда Багаї.

Есфандіяр Рахім Машайя кілька днів тому підпалив вердикт суду про ув'язнення іншого прихильника колишнього президента, через що стосовно Машаі відкрито справу про ведення пропаганди проти політичної еліти країни.

Нагадаємо, Велика Британія, Франція і Німеччина запропонували Європейському союзу запровадити нові санкції проти Ірану в зв'язку з ракетною програмою країни. На даний момент рішення спрямоване на задоволення вимог президента США Дональда Трампа, щоб зберегти ядерну угоду з Іраном від 2015 року. Раніше Трамп продовжив санкції проти Ірану в зв'язку з розвитком програми балістичних ракет.