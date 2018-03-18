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В Одесі відбувся мітинг проти "виборів" у окупованому Криму

18 березня, 2018 - 22:09
Фото: Гіманов Олександр

18 березня в Одесі біля пам'ятника Дюку де Рішельє відбувся мітинг проти проведення незаконних виборів президента РФ в окупованому Криму.

На акцію протесту вийшли близько 30 осіб з плакатами: «Крим повернеться до України», «Путін, досить брехати і воювати», «Злодій, поверни Крим Україні», передає QHA.

«Я вважаю проведення виборів в Криму фарсом, бо він був і залишається українським, саме тому я прийшов на акцію протесту. Також я проти війни і насильства, учинених Росією на нашій території», — зазначив один з учасників акції.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку пройшла акція проти "виборів" РФ на окупованих територіях.

Джерело: День

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