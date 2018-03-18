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Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

В Україні на початку року у пожежах загинуло понад 600 людей

18 березня, 2018 - 21:00
Фото MNS.GOV.UA

Від початку року в Україні у пожежах загинула 601 людина.

Про це йдеться у звіті Державної служби з надзвичайних ситуацій, опублікованому 17 березня.

Тільки за 16 березня, за даними рятувальників, загинули 5 осіб.

Всього з початку року зафіксовано 9 тис. 562 пожежі в Україні, з яких у житловому секторі — 6 тис. 226, у виробничій сфері — 485, у транспорті — 663, інші пожежі — 2 тис. 188.

Врятувати вдалося з початку року 469 осіб, троє з яких — протягом минулої доби.

Джерело: День

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