В Україні на початку року у пожежах загинуло понад 600 людей

Від початку року в Україні у пожежах загинула 601 людина.

Про це йдеться у звіті Державної служби з надзвичайних ситуацій, опублікованому 17 березня.

Тільки за 16 березня, за даними рятувальників, загинули 5 осіб.

Всього з початку року зафіксовано 9 тис. 562 пожежі в Україні, з яких у житловому секторі — 6 тис. 226, у виробничій сфері — 485, у транспорті — 663, інші пожежі — 2 тис. 188.

Врятувати вдалося з початку року 469 осіб, троє з яких — протягом минулої доби.