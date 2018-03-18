В Україні негода знеструмила 134 населених пункти

У зв'язку зі складними погодними умовами в ніч на неділю знеструмленими залишилися 134 населених пункти в 8 областях. Про це повідомляє ДСНС.

"В ніч з 17 на 18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 134 населених пунктів у 8 областях, а саме: Закарпатська – 81, Львівська – 29, Вінницька – 7, Луганська – 6, Донецька – 5, Сумська – 4, Запорізька – 1 та Черкаська – 1)," - йдеться в повідомленні.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Як повідомлялося, у результаті негоди в Україні найближчими днями дві третини країни будуть перебувати під червоним рівнем загрози.