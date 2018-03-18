Вінничани закликали кримчан бойкотувати вибори президента РФ, спаливши на знак протесту опудало Путіна: ФОТО

Попри сніжну і вітряну погоду на Європейській площі Вінниці зібралося кілька сотень небайдужих вінничан, переважно громадських активістів, журналістів та студентів, щоб висловити свій протест щодо незаконних виборів президента Російської Федерації, які сьогодні відбуваються в Криму. Тримаючи у руках плакати з написами «Росія – тюрма народів», «Крим – це Україна», «Ботоксний карлик з бомбою – загроза людству», учасники акції закликали мешканців Криму не брати участі у голосуванні і бойкотувати всі закони, які «навішує» окупант. На завершення акції її учасники підпалили опудало Путіна, який «тримав» у руках іграшковий автомат та гранату. Коли картонна фігура загорілася, першою додолу впала зброя, що викликало оплески в учасників мітингу.

«18 березня на всій території Російської Федерації відбуваються президентські вибори. Але їхнє проведення в анексованому Криму незаконне, – наголошує співорганізатор акції, голова ГО «Спільнота «Журналістський майдан» Ігор Заіковатий. – Ми вийшли на центральну площу міста, щоб закликати кримчан бойкотувати вибори окупанта. Ми хочемо нагадати їм, що вони є громадяни України, що це не їхній вибір. Вони не натовп, щоб йти і підтримувати агресора, а свідомі люди, які мають право на вибір. Жодна демократична країна не визнає це волевиявлення, бо його не було. А щоб продемонструвати свою «любов» до Путіна, ми вирішили спалити його опудало. Це давня традиція, яка символізує очищення вогнем і перемогу добра над злом».

До акції долучити студенти майже усіх вінницьких вишів. Серед учасників були і вихідці з Донбасу. Ростислав Подольський, проректор ДонНУ імені Василя Стуса назвав сьогодні вибори в Криму абсурдом, який делегітимізують всю систему влади.

«Ці вибори сприяють ще більшому розділенню України – і тому ми тут, щоб показати, що Україна неподільна, єдина держава, а усі наші воріженьки «згинуть, як роса на сонці», – цитує класика Ростислав Подольський. – Проведення виборів окупанта на анексованій території України делегітимізують всю систему влади. І на це має відреагувати і світова спільнота, і України, до якої Крим обов’язково повернеться, але після відвойованого Донбасу».

До відкритого мікрофону підійшов і студент Вінницького національного технічного університету Діаа Сабет Сенжаб, родом із Сирії. Він вказав на те, що Путін – це ворог № 1 і для України, і для Сирії, на яку нещодавно за його наказом скинули фосфорні бомба, в результаті чого постраждали кілька сотень мирних жителів, зокрема і родичі Діаа.

«Перемагати ворога треба разом. Головне не мовчати, щоб світ бачив його дії і реагував на нові виклики, – каже студент із Сирії. – Я далеко від рідного дому, але щодня слідкую за тим, що там відбувається. Прийшовши сьогодні на акцію, я закликаю світові спільноту зупини цього агресора і покарати».

Через сильний вітер, опудало російського президента намагалися підпалити кілька разів. Зрештою воно зайнялося і вигоріло майже вщент, неушкодженим залишилося лише обличчя. До слова, зауважимо, що палити фігуру Путіна – це вже тренд. За останні роки ляльки у вигляді президента Росії спалювали в Індії, Великобританії, Сирії та інших державах.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора