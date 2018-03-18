Зеєгофер хоче посилення контролю на кордоні

Новий міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер хоче посилити контроль на німецькому кордоні, повідомляє Deutsche Welle.

"Контроль на внутрішніх кордонах має тривати, допоки ЄС не вдасться ефективно захищати та контролювати зовнішні", - заявив Зеєгофер.

Він наголосив, що у Німеччині не так вже й багато прикордонних пунктів, які діють тривалий час. "Настав час говорити про те, чи може так продовжуватися й надалі", - сказав він.

Зеєгофер також анонсував нараду з представниками федеральних земель щодо перешкод для видворення нелегальних мігрантів, яким відмовлено у праві перебування в країні.

За його словами, потрібно вирішити, "де ми мусимо змінити закони, де треба угоди з країнами походження мігрантів, де ми можемо допомогти землям та місцевим органам влади з видворенням".

Болгарія, котра нині головує в ЄС, нещодавно закликала Німеччину, та ще кілька країн скасувати контроль на внутрішніх кордонах спільноти.