Нації творяться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

8 ключів Буквордсу: У Львові відбудеться Дитячий форум

18 квітня, 2018 - 16:12

10-13 травня у Палаці Мистецтв (Львів, вул. Коперника, 17) відбудеться 11 Дитячий Форум – один з найбільших  фестивальних заходів в Україні для розвитку та радості дітей та їхніх батьків.

Дитячий Форум –  це 1000 заходів за 4 дні: читання, конкурси, квести, роботи, віртуальна реальність, ігри, майстер-класи, наукові досліди, спортивні розваги, події для дошкільнят та батьків, а також новинки для дітей від українських видавців на книжковому ярмарку.

Цього року діти-відвідувачі потраплять до чарівного Королівства «Буквордс», подорожуватимуть тематичними землями королівства та збиратимуть ключі від нього. Здобути ключ можна взявши активну участь у тематичному просторі.

Для діток від 3 до 5 років буде діяти окремий простір. Руханки, театральні сценки, майстер-класи, малювання, музика, читання і не тільки.

Квитки у продажі з 10 квітня на офіційному сайті Форуму видавців.

Вхід безкоштовний для: дітей з багатодітних родин, дітей з малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, дітей переселенців, дітей учасників АТО, учасників бойових дій і героїв Майдану, вихованців дитячих будинків та інтернатів, дітей-сиріт та напівсиріт, пенсіонерів (за віком).

Всі заходи на території Дитячого форуму – безкоштовні.

Джерело: День

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