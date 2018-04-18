Активісти заявили про зникнення озер в Національному парку

У столичному Голосіївському парку зникають унікальні озера. Водойми дуже замулені, у них стікає вся грязь з зливостоків. Одне з озер забилося брудом і майже висохло.

Про це повідомили київські активісти Арсеній Пушкаренко і Володимир Моїсеєнко в коментарі блогеру Денису Казанському, передає glavcom.ua.

За словами активістів, мул вже багато років обіцяють вичистити і озера мали привести в порядок ще 10 років тому. Але досі нічого так і не було зроблено.

«Для того, щоб бруд не потрапляв в озера, ще в 2008 році в парку стали будувати очисні споруди. З бюджету були виділені гроші, але об'єкт так і не був добудований. Гроші розікрали десь між Черновецьким і Поповим. Деякий час будівництво було огороджено парканом, але секції з часом розтягнули. Залишилися тільки бетонні стовпи. У бетонній плиті зяють відкриті люки, в які можуть провалитися діти. Після численних скарг активістів люки заварили. На тому весь «благоустрій» так і скінчився», - зазначає Казанський в своєму розслідуванні.

За його словами, періодично в мережі з'являється інформація про те, що влада міста планує очистити Голосіївські озера і довести очисні споруди до розуму. Але кожен раз все закінчується нічим, і про проблему забувають на роки.

Найстаріша публікація про те, що влада Києва збирається «привести в порядок каскад ставків» в Голосіївському парку, з'явилася ще в 2008 році. За мера Черновецького. Останній раз чистити озера обіцяли в 2015 році, вже при мері Кличко, але і тоді нічого не сталося.

При цьому колишній керівник Голосіївської районної адміністрації Андрій Мельничук вважає, що чистити озера до тих пір, поки не добудовані очисні споруди, взагалі не має сенсу.

«Зараз немає сенсу витрачати на капітальну очищення - видалення мулу та інше. Тому що у нас не передбачені очисні споруди, які тривалий час зможуть підтримувати ставки в нормальному стані. Навіть якщо зараз витратити гроші на очищення, з приходом зими все повернеться в початковий стан», - заявив він у 2016 році.

«Насправді очисні споруди не тільки передбачені, але і на половину побудовані. Просто шахраї вкрали гроші, і тому об'єкт так і стоїть занедбаний довгобудом. Команда Кличка, як і попередні мери, не змогла його добудувати. А раз немає очисних споруд, то і чистити ставки не потрібно, тому нехай водойми далі міліють і заростають брудом», - пояснив Казанський.

Активіст Арсеній Пушкаренко каже, що найближчим часом збирається зайнятися цією проблемою і розібратися з недобудованими очисними. Активісти збираються знову ініціювати кримінальне провадження за фактом розкрадених грошей.

«Був замовник, був тендер, був підрядник, було виділено кілька мільйонів гривень, але жодна очисна споруда так і не запрацювала. Більш того, одне озеро вже висохло. Якщо нічого не робити і скидання брудних вод у ставки продовжиться, то через 5-10 років також зникнуть і інші озера», - розповів активіст.