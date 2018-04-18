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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Аваков підписав меморандум про співробітництво з ФБР

18 квітня, 2018 - 12:17
Фото: mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав меморандум про взаємне співробітництво з Федеральним бюро розслідувань США.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Ми провели зустріч із директором ФБР Крістофером Реєм і підписали меморандум про взаємне співробітництво по низці питань. Зокрема, боротьба з незаконним обігом наркотиків та кіберзлочинністю", - сказав Аваков.

Міністр пояснив, що ця рамкова угода між МВС та ФБР дозволить зробити радикальний прорив у питаннях, що стосуються обміну інформацією, доступу до тих чи інших технічних можливостей.

 

Джерело: День

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