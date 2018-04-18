Аваков підписав меморандум про співробітництво з ФБР

18 квітня, 2018 - 12:17
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав меморандум про взаємне співробітництво з Федеральним бюро розслідувань США.
Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
"Ми провели зустріч із директором ФБР Крістофером Реєм і підписали меморандум про взаємне співробітництво по низці питань. Зокрема, боротьба з незаконним обігом наркотиків та кіберзлочинністю", - сказав Аваков.
Міністр пояснив, що ця рамкова угода між МВС та ФБР дозволить зробити радикальний прорив у питаннях, що стосуються обміну інформацією, доступу до тих чи інших технічних можливостей.
Джерело: День