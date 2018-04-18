Аваков у Вашингтоні обговорив протидію "Північному потоку-2"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічей в Державному департаменті США обговорив з американською стороною спільні зусилля з протидії будівництву російського газопроводу "Північний потік – 2".

Про це він розповів у вівторок, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

"Під час візиту у мене відбулися зустрічі в Державному департаменті США", - зауважив український міністр.

Він уточнив, що мав розмови, в тому числі, з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вессом Мітчеллом.

"Я подякував американській стороні за тверду позицію в питанні "Північний потік – 2", по цьому "альтернативному" газопроводу, яким (Росія – ред.) намагається задушити Україну зараз", - підкреслив український урядовець.

У цьому зв'язку він поінформував, що під час зустрічі було обговорено питання, "як у взаємодії з нашими американськими партнерами не допустити будівництво цього газопроводу".

Аваков, крім того, повідомив, що Президент України Петро Порошенко давав "певні доручення" йому в контексті переговорів по газопроводу.

"Я це передав американській стороні, й дуже задоволений позицією по цьому питанню", - зауважив міністр. Він пояснив, що обговорював "Північний потік – 2" з американською стороною як політична фігура, яка представляє коаліцію.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" який буде постачати газ в Європу в обхід України, заплановане на 2018 рік.

Нещодавно Вашингтон попередив компанії, які хочуть взяти участь у розбудові російського проекту "Північний потік-2" щодо загрози запровадження проти них санкцій. Речниця держдепартаменту США Хізер Науерт повідомила, що США дали чітко зрозуміти своїм партнерам з інших країн, що фірми, які працюють у секторі енергетичного експорту Росії – якщо вони займаються цим видом бізнесу – можуть потрапити під санкції CAATSA (Акту протистояння противникам Америки через санкції).

У Європейській Комісії також переконані, що газопровід "Північний потік-2" жодним чином не сприятиме цілям енергетичної політики Європейського Союзу.

Раніше також повідомлялося, що фракція "Народного фронту" зареєструвала проект постанови "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Nord Stream 2" та монополії РФ на газових ринках світу".

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