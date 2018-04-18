"Фокстрот" підтримав благодійну акцію "Рука допомоги"

13 квітня у колонній залі КМДА громадська організація «Кримська родина» спільно з Меджлісом кримськотатарського народу провела благодійну акцію «Рука допомоги» за підтримки ТМ «Фокстрот».

Метою заходу було зібрати кошти та морально підтримати кримськотатарські родини, чиїх батьків переслідувано за релігійною, національною та політичною ознакою. Більшість заарештованих є багатодітними батьками, внаслідок чого без батьківської підтримки залишилося вже більш ніж сто дітей з Криму.

Участь у заході взяв Народний депутати України, голова Меджлісу кримськотатарського народу, Рефат Чубаров та заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз. В інтерв’ю телеканалам Рефат Чубаров зауважив, що акція спрямована на те, щоб об’єднати людей та допомогти тим 65 політичним ув’язненим, у яких без піклування лишилось 105 дітей.

Програма акції «Рука допомоги» була насиченою: це й благодійний концерт і ярмарок, майстер-класи та фотовиставка. Для того, щоб взяти участь у концерті, у цей день з Криму приїхала відома виконавиця Еліна Сосновська.

«Хто, як не ми, можемо зробити таку добру справу. У моєму виконанні прозвучать чарівні пісні про Крим, про рідний дім, про наш край, щоб людям стало тепліше на душі», - пояснила співачка.

«Cьогодні на благодійній акції "Рука допомоги" було багато творчості і виступів молодих талантів кримськотатарського народу», - повідомила Алевтина Белецька, прес-секретар ГК «Фокстрот».

«У назві нашого бренду - відомий європейський танець, і «Фокстрот» приділяє багато уваги талановитій молоді. Тільки сьогодні це не лише допомога обдарованим людям, а й підтримка незалежності нашої держави, права на самовизначення та самореалізацію всього народу й кожної особистості зокрема», - зазначила Алевтина Белецька.

Спільними зусиллями вдалось зібрати за попередніми даними 107 тисяч гривень.

Кошти будуть передані кримськотатарським родинам, чиїх батьків переслідували за релігійною, національною та політичною ознакою.