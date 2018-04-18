Іран відмовився від долара у міжнародних розрахунках

Уряд Ірану остаточно затвердив перехід на євро у міжнародних розрахунках в рамках зусиль країни, спрямованих на зменшення залежності від американської валюти.

Про, посилаючись на іранські державні ЗМІ, передає УНН.

Рішення було прийнято на засіданні уряду, заявив державний телеканал IRIB.

Губернатор центрального банку Вайлолла Сейф минулого тижня заявив, що верховний лідер Аятолла Алі Хаменеї привітав його пропозицію замінити долар на євро в зовнішній торгівлі Ірану, оскільки "долару зараз не місце в наших операціях".

Іранський уряд ухвалив Рішення про відмову від долара після заходів США та союзників проти Тегерану.

Нагадаємо, що Трамп засудив Сирію, РФ та Іран за хімічну атаку.