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Кабмін не буде підвищувати ціни на нафтопродукти, - Гройсман

18 квітня, 2018 - 12:40
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Кабінет міністрів України не буде приймати рішення, які можуть призвести до підвищення цін на нафтопродукти. Про це під час вступного слова на засіданні уряду 18 квітня заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Знову починається турбулентність з точки зору "віщунів", говорять, що буде прийнято якісь рішення, що ведуть до підвищення цін на паливо. Хочу запевнити всіх українських громадян: не буде прийнято жодного рішення комісії з торгівлі або уряду, яке могло б привести до монополізації або підвищення цін на паливо", - зазначив Гройсман.

Також Гройсман додав, що в Україні необхідно побудувати або реконструювати нафтопереробні заводи і переходити на виробництво власного палива.

Нагадаємо, громадська організація "АвтоЄвроСила" і кілька інших громадських об'єднань 18 квітня проводять мітинг під Кабміном проти очікуваного різкого підвищення цін на паливо. Як заявив лідер "АвтоЄвроСили" Олег Ярошевич, завдання сьогоднішньої акції - звернути увагу Кабміну на неприпустимість введення квот на імпортний бензин.

Як повідомлялося, "Укртатнафта" просить МЕРТ ввести квоти на імпорт бензинів і дизельного палива (ДП) з 1 травня 2018 року. Зокрема, імпорт з РФ і Білорусі пропонується обмежити на рівні 50% українського ринку (90 тис. тонн бензинів, 250 тис. тонн ДТ в місяць), з інших країн – 30% українського ринку (55 тис. тонн бензинів, 150 тис. тонн ДТ в місяць).

З 1 липня 2018 року квоту для РФ і Білорусі пропонується знизити до 40%, а з 1 жовтня 2018 року – до 30%. Крім цього, пропонується ввести мито на обсяг палива, що постачається понад квоти, на рівні 29,3% вартості для бензинів, 30,7% - для ДТ.

В "Укрнафті" відзначають, що введення квот дозволить підвищити завантаження українських нафтопереробних заводів, а також припинити залежність України від поставок з РФ.

Джерело: 112 Україна

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