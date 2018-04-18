Кабмін не буде підвищувати ціни на нафтопродукти, - Гройсман

Кабінет міністрів України не буде приймати рішення, які можуть призвести до підвищення цін на нафтопродукти. Про це під час вступного слова на засіданні уряду 18 квітня заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Знову починається турбулентність з точки зору "віщунів", говорять, що буде прийнято якісь рішення, що ведуть до підвищення цін на паливо. Хочу запевнити всіх українських громадян: не буде прийнято жодного рішення комісії з торгівлі або уряду, яке могло б привести до монополізації або підвищення цін на паливо", - зазначив Гройсман.

Також Гройсман додав, що в Україні необхідно побудувати або реконструювати нафтопереробні заводи і переходити на виробництво власного палива.

Нагадаємо, громадська організація "АвтоЄвроСила" і кілька інших громадських об'єднань 18 квітня проводять мітинг під Кабміном проти очікуваного різкого підвищення цін на паливо. Як заявив лідер "АвтоЄвроСили" Олег Ярошевич, завдання сьогоднішньої акції - звернути увагу Кабміну на неприпустимість введення квот на імпортний бензин.

Як повідомлялося, "Укртатнафта" просить МЕРТ ввести квоти на імпорт бензинів і дизельного палива (ДП) з 1 травня 2018 року. Зокрема, імпорт з РФ і Білорусі пропонується обмежити на рівні 50% українського ринку (90 тис. тонн бензинів, 250 тис. тонн ДТ в місяць), з інших країн – 30% українського ринку (55 тис. тонн бензинів, 150 тис. тонн ДТ в місяць).

З 1 липня 2018 року квоту для РФ і Білорусі пропонується знизити до 40%, а з 1 жовтня 2018 року – до 30%. Крім цього, пропонується ввести мито на обсяг палива, що постачається понад квоти, на рівні 29,3% вартості для бензинів, 30,7% - для ДТ.

В "Укрнафті" відзначають, що введення квот дозволить підвищити завантаження українських нафтопереробних заводів, а також припинити залежність України від поставок з РФ.