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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Кабмін у 2018 році виділить на розвиток українського кіно 1 млрд грн, - Нищук

18 квітня, 2018 - 21:29
Фото з відкритих джерел

Кабмін України в 2018 році виділить на розвиток кінематографу 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє міністр культури Євген Нищук Facebook.

Для порівняння, уточнив міністр, в 2017 році на вітчизняне кіно було виділено 500 млн гривень, а в 2014 році - лише 25 млн гривень.

"Я вдячний колегам, а також особисто прем'єр-міністру України за визначення пріоритетності цього питання - питання розвитку українського кіно. Зокрема, це стосується і політичної волі на принципове збільшення обсягу фінансування - якщо в 2014 році на кіновиробництво фактично виділено лише 25 млн гривень, то у 2017 - ця сума становила 500 млн гривень, а на 2018 - вже становить рекордний мільярд гривень", - написав міністр.

Джерело: День

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