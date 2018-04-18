Кабмін у 2018 році виділить на розвиток українського кіно 1 млрд грн, - Нищук

Кабмін України в 2018 році виділить на розвиток кінематографу 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє міністр культури Євген Нищук Facebook.

Для порівняння, уточнив міністр, в 2017 році на вітчизняне кіно було виділено 500 млн гривень, а в 2014 році - лише 25 млн гривень.

"Я вдячний колегам, а також особисто прем'єр-міністру України за визначення пріоритетності цього питання - питання розвитку українського кіно. Зокрема, це стосується і політичної волі на принципове збільшення обсягу фінансування - якщо в 2014 році на кіновиробництво фактично виділено лише 25 млн гривень, то у 2017 - ця сума становила 500 млн гривень, а на 2018 - вже становить рекордний мільярд гривень", - написав міністр.