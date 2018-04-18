Нації творяться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Кабмін виділив додаткових 500 млн гривень на кіно

18 квітня, 2018 - 14:55

Кабінет Міністрів призначає додатково 500 млн. гривень на виробництво вітчизняної кінопродукції. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 18 квітня.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив задоволення тим, українські режисери вже зняли багато цікавих фільмів і мультфільмів. І ще значна їх частина — на стадії виробництва.

Прем'єр наголосив, що українське кіно стає світовим трендом. Це сприяє економічному зростанню і позитивному іміджу України в світі.

“Я думаю, що нам треба тільки підсилювати ці можливості", - сказав глава уряду.

На думку Гройсмана, кіномистецтво значною мірою впливає на розвиток людини. Додав, що славетні українські актори й митці, які вже пішли з життя, були би горді за тих, хто прийшов їм на зміну.

Прем'єр-міністр переконаний, що підтримка держави допоможе відкрити нові таланти у вітчизняній кіноіндустрії.

Джерело: Еспресо

Більше новин

Мінфін презентував законопроект про захист прав покупців в інтернет-магазинах
Уряд затвердив бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки
Кабмін не буде підвищувати ціни на нафтопродукти, - Гройсман
Госпсуд зупинив розгляд справи "Укрнафти" проти "Нафтогазу" про повернення 8 млрд куб. м газу
МВФ оновив макроекономічний прогноз щодо України
17 травня запустять сервіс дистанційного отримання довідок про розмір пенсій і зарплат

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 