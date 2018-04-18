Кабмін виділив додаткових 500 млн гривень на кіно

Кабінет Міністрів призначає додатково 500 млн. гривень на виробництво вітчизняної кінопродукції. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 18 квітня.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив задоволення тим, українські режисери вже зняли багато цікавих фільмів і мультфільмів. І ще значна їх частина — на стадії виробництва.

Прем'єр наголосив, що українське кіно стає світовим трендом. Це сприяє економічному зростанню і позитивному іміджу України в світі.

“Я думаю, що нам треба тільки підсилювати ці можливості", - сказав глава уряду.

На думку Гройсмана, кіномистецтво значною мірою впливає на розвиток людини. Додав, що славетні українські актори й митці, які вже пішли з життя, були би горді за тих, хто прийшов їм на зміну.

Прем'єр-міністр переконаний, що підтримка держави допоможе відкрити нові таланти у вітчизняній кіноіндустрії.