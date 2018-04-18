Канада і Британія закликали до міжнародного розслідування кризи у М’янмі

Злочини, вчинені проти представників народності рохінджа у М’янмі, повинні пройти незалежне розслідування.

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС Канади Христі Фріланд та Великої Британії Бориса Джонсона, повідомляє The National.

«Ми хочемо, аби біженці з М’янми у Бангладеші мали змогу повернулися додому. Однак, УВКБ ООН запевняє, що умови в штаті Ракхайн ще не дозволяють безпечного повернення. Влада М’янми має продемонструвати, що вона серйозно ставиться до безпеки рохінджа. Надійне незалежне розслідування інформації про жертви є важливим кроком у цьому процесі», - заявив міністр закордонних справ Канади Борис Джонсон.

Його підтримала і Христя Фріланд, яка закликала міжнародну спільноту спільно допомагати постраждалим від кризи у М’янмі.

«Ми також повинні разом працювати над притягнення винуватців у вчиненні актів насильства до відповідальності та активно координувати наші зусилля із подальшого пропагування різноманітності, інклюзивності, справдливості та рівності, а також підтримувати усі зусилля із встановлення тривалого миру і досягнення примирення у М’янмі», - наголосила глава зовнішньополітичного відомства Канади.

Нагадаємо, мусульмани рохінджа, які є етнічно-релігійною меншиною у М’янмі, зазнали в серпні 2017 року жорстокої кампанії репресій і насильства з боку влади. ООН засудила М'янму, заявивши, що утиски рохінджа за своєю жорстокістю можуть кваліфікуватися як етнічні чистки. Влада М’янми відкинула ці звинувачення, заявивши, що військові проводили операцію проти озброєних повстанців. Всього за час кризи з М’янми до Бангладеш втекли 700 тисяч рохінджа.