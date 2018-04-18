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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Кількість жертв унаслідок ДТП у Кривому Розі збільшилася до 9 людей

18 квітня, 2018 - 12:19

Кількість жертв унаслідок ДТП у Кривому Розі збільшилася до 9 чоловік. Про це "Громадському" повідомив завідувач прийомного відділення  Криворізької міської клінічної лікарні №2 Володимир Степанов.

Так, близько 10 години ранку у лікарні помер постраждалий чоловік.

Інформацію підтвердив головний лікар і завідувач відділення політравми.

Нагадаємо, що у Кривому Розі сталася аварія, учасниками якої стали три транспортних засоби - автомобіль Mazda, маршрутка і автобус одного з металургійних підприємств міста.

У зв'язку з трагедією в місті на 18 квітня оголосили траур.

Поліція встановила особи шести загиблих і затримала водія Mazda. Наразі йому повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

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