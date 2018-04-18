КМУ вивчає доцільність скасування жовтого сигналу світлофора

Кабінет міністрів України вивчає доцільність скасування жовтого сигналу світлофора в зв'язку з аварією у Кривому Розі. Відповідне доручення Кабмін дав на засіданні в середу, повідомляють "Українські новини".

Зокрема, Кабмін доручив Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор", Національній поліції, Державній службі з безпеки на транспорті "Укртрансбезпеки" розглянути питання про скасування жовтого сигналу світлофора і в разі необхідності внести на розгляд уряду відповідний проект акта.

Раніше Кабінет міністрів України створив урядову комісію з розслідування ДТП у Кривому Розі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі сталася аварія, учасниками якої стали три транспортних засоби - автомобіль Mazda, маршрутка і автобус одного з металургійних підприємств міста. За останніми даними, в результаті аварії загинули 9 осіб і 21 постраждала. Наразі в лікарні перебувають 15 постраждалих, четверо з них у важкому стані.

У зв'язку з трагедією в місті на 18 квітня оголосили траур.