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Комітет Ради підтримав постанову щодо автокефалії Православної Церкви в Україні

18 квітня, 2018 - 16:36
Фото з архіву "Дня"

Парламентський комітет з питань культури і духовності у середу розглянув постанову про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні, ухвалив затвердити її і рекомендувати Верховній Раді голосувати за неї в цілому.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань культури і духовності – голова підкомітету в сфері свободи совісті Віктор Єленський, передає УНН.

"Сьогодні відбулось засідання комітету з питань культури і духовності, і ми на ньому розглядали постанову про звернення Президента до вселенського Константинопольського Патріарха Варфоломія щодо надання православній Україні Томосу про автокефалію Української церкви", - сказав він.

За словами Єленського, під час засідання комісія затвердила постанову про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха.

"Ми ухвалили затвердити цю постанову і рекомендувати Верховній Раді голосувати за неї в цілому", - повідомив він.

Джерело: УНН

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