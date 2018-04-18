Комітет Ради підтримав постанову щодо автокефалії Православної Церкви в Україні

Парламентський комітет з питань культури і духовності у середу розглянув постанову про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні, ухвалив затвердити її і рекомендувати Верховній Раді голосувати за неї в цілому.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань культури і духовності – голова підкомітету в сфері свободи совісті Віктор Єленський, передає УНН.

"Сьогодні відбулось засідання комітету з питань культури і духовності, і ми на ньому розглядали постанову про звернення Президента до вселенського Константинопольського Патріарха Варфоломія щодо надання православній Україні Томосу про автокефалію Української церкви", - сказав він.

За словами Єленського, під час засідання комісія затвердила постанову про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха.

"Ми ухвалили затвердити цю постанову і рекомендувати Верховній Раді голосувати за неї в цілому", - повідомив він.