Комітет ВРУ рекомендував звільнити 13 із 15 членів ЦВК

Комітет Верховної Ради з правової політики і правосуддя підтримав подання Президента щодо звільнення 13 членів Центральної виборчої комісії у зв'язку із закінченням терміну їхніх повноважень.

Відповідне рішення прийнято одноголосно членами комітету на засіданні в середу, повідомляє Укрінформ.

"Комітет рекомендує Верховній Раді України звільнити з посад членів Центральної виборчої комісії у зв'язку із закінченням строку їх повноважень", - прокоментував рішення голова комітету Руслан Князевич.

У свою чергу представник Президента у парламенті, народний депутат від БПП Ірина Луценко зачитала подання глави держави із проханням до ВР звільнити 13 членів ЦВК у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Також вона підкреслила, що регламентом ВР "чітко не виписане" поіменне голосування за звільнення кожного окремо члена ЦВК, і зазначила, що глава держави просить проголосувати за це подання "пакетом".

"Перелік цих кандидатур, строк повноважень яких закінчився, пропонується Президентом підтримати в цілому голосуванням за всіх 13 членів", - зауважила Луценко.

Як відомо, Президент Петро Порошенко 23 січня підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії, у списку - 14 кандидатів.

Глава держави також підписав лист про звільнення нинішніх членів ЦВК. 5 лютого подання надійшло в парламент. 16 квітня Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про завершення спецперевірки кандидатів на посади членів ЦВК.

Відомо, що 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 із 15 членів ЦВК. У лютому 2017 року - ще одного члена комісії.