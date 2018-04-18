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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Меркель майже повністю підтримала план Макрона щодо реформи ЕС

18 квітня, 2018 - 20:53
Фото Reuters

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла знайти спільну мову з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо реформ Євросоюзу, однак визнала наявність розбіжностей у питанні зміцнення єврозони.

Про це передає ЄП з посиланням на Вloomberg.

"Реформи, які повинні відбутися в Європі, виходять далеко за рамки питань економічного і валютного союзу," - заявила Меркель.

За її словами, питання спільної системи притулків для біженців, послідовної зовнішньої політики і спільної ініціативи в сфері безпеки мають не менш важливе значення.

Меркель зазначає, що перетворення Європейського стабілізаційного механізму у Європейський валютний фонд буде вимагати перегляду договору.

Це означає, що кожна держава-член ЄС повинна буде ратифікувати його, пояснила канцлер. У той же час за закритими дверима канцлер підтримала ідею завершення формування Банківського союзу ЄС.

Небажання пришвидшити реформу єврозони обурили представників Соціал-демократичної партії, яка є партнером по коаліції Християнсько-демократичного союзу, очолюваного Меркель. 

Раніше Меркель і Макрон пообіцяли представити спільні пропозиції щодо пакету реформ ЄС до червня.

Джерело: Європейська правда

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