Мінфін презентував законопроект про захист прав покупців в інтернет-магазинах

Мінфін презентував для обговорення законопроект щодо створення умов для дистанційної торгівлі та детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг через так звані "кешбеки".

Відповідний законопроект оприлюднено на сайті Мінфіну.

"Для підвищення прозорості розрахунків в сфері торгівлі і послуг та усунення прогалин у правовому регулюванні в сфері застосування РРО при дистанційній торгівлі у рамках робочої групи Мінфін спільно з експертами, представниками бізнесу та ДФС напрацював відповідний законопроект", - йдеться у повідомленні.

Документ, зокрема, передбачає запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам, які виявлять порушення при придбанні товарів чи послуг вартістю понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

"Це мотивуватиме покупців контролювати дотримання вимог законодавства при здійсненні розрахункових операцій", - вважають в Мінфіні.

Крім того, серед основних положень проекту: запровадження інформаційної системи в межах електронного кабінету, за допомогою якої покупець зможе перевірити автентичність розрахункового документа; законодавче визначення систем зберігання, збору та обліку даних РРО та можливість використання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, подання яких є обов’язковим згідно Закону, в якості джерел податкової інформації; запровадження дворівневої системи перевірок поданих споживачами письмових звернень чи скарг засобами порталу перевірки розрахункових операцій. Зокрема, на першому рівні буде проводитися камеральна перевірка поданого звернення, на другому рівні - у випадку не підтвердження продавцем факту продажу товарів чи послуг покупцю в ході камеральної перевірки чи неявки його для її проведення призначається фактична перевірка дотримання всіх вимог законодавства про застосування РРО, оприбуткування товарів та обліку їх руху, дотримання порядку ведення касових операцій; підвищення відповідальності за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій для впровадження джерела відшкодування споживачам частини штрафних санкцій, застосованих за їх зверненнями; врегулювання питання проведення розрахункових операцій та видачі розрахункових документів покупцям при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця, запровадження можливості направлення копій розрахункового документа на оплату товару покупцю на адресу його електронної пошти та/або на номер мобільного телефону за допомогою SMS-повідомлень та/або шляхом розміщення в особистому кабінеті на сайті продавця.

При цьому не передбачається наявності РРО на кожного кур’єра продавця товарів, тобто не створюється додаткового навантаження на бізнес у вигляді вартості РРО; запровадження строку для оприбуткування в касі продавця отриманих його кур’єрами готівкових коштів від покупців протягом 96 годин з дати роздрукування розрахункового документа на передачу товару покупцю через власну службу доставки продавця.

На думку Мінфіну, запровадження даних механізмів сприятиме детінізації обігу готівкових коштів; усуне прогалини у правовому регулюванні в сфері застосування РРО при дистанційній торгівлі; зменшить корупційні ризики при адмініструванні податків та зборів; сприятиме захисту прав споживачів на отримання розрахункових документів.

Після публічного обговорення законопроект буде направлено на розгляд Кабміну і внесення відповідно до Верховної Ради.