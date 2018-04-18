Міністр держуправління Естонії подав у відставку через водіння в нетверезому стані

Міністр держуправління Естонії Яак Ааб зібрав прес-конференцію, на якій повідомив, що подає у відставку у зв'язку з тим, що був затриманий за кермом із залишковими ознаками алкогольного сп'яніння. Про це у вівторок, 17 квітня, повідомляє ERR.

За словами Ааба, 11 березня, повертаючись з Тарту в Таллінн він був затриманий поліцією за перевищення швидкості при тому, що у нього було одночасно зафіксовано залишкові ознаки алкогольного сп'яніння. За словами міністра, він їхав зі швидкістю 73 км/год на ділянці, де максимальна дозволена швидкість становила 50 км. Поліція, яка зупинила його за порушення, виявила в його крові алкоголь - 0,28 проміле.

"Я жалкую про те, що сталося. Я переоцінив себе і не виправдовуватимуся. Для міністра така поведінка неприпустима. Я отримав урок. Прошу вибачення у всіх жителів Естонії, колег, друзів та родичів", - сказав Ааб.

У вівторок вранці міністр подав офіційну заяву про відставку, проінформувавши в суботу попередньо про свій намір прем'єр-міністра, а в понеділок - соратників по Центристській партії.

Як покарання Яаку Аабу призупинено дію його водійських прав терміном на один місяць.