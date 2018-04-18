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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

МЗС Франції: РФ перешкоджає розслідуванню ОЗХО і ООН хіматаки в Сирії

18 квітня, 2018 - 09:13
Фото Reuters

Міністерство закордонних справ Франції опублікувало заяву, в якій повідомляється, що Росія перешкоджає розслідуванню ОЗХО і ООН хімічної атаки в сирійському місті Дума.

"Сьогодні Росія і Сирія все ще відмовляють у дозволі доступу слідчим до місця атаки, незважаючи на те, що слідчі прибули до Сирії 14 квітня. Цілком імовірно, що докази і ключові елементи зникли з території, яка, крім того, повністю контролюється російськими і сирійськими арміями", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що визначити винних у хімічній атаці змогло б тільки спільне розслідування ООН і ОЗХО, але ініціативу про це заблокувала Росія.

Раніше представництво Великобританії при ОЗХО повідомило, що Росія не пускає інспекторів ОЗХО в сирійську Думу.

Нагадаємо, збройні сили США, Великобританії і Франції 14 квітня нанесли авіаудари по ряду об'єктів в Сирії, пов'язаних з розробкою та використанням хімічної зброї, у відповідь на хімічну атаку в сирійському місті Дума, в результаті якої загинули щонайменше 75 людей.

 

Джерело: 112 Україна

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