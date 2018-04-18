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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

На Falcon 9 запустили новий телескоп NASA

18 квітня, 2018 - 17:56
Фото Reuters

18 квітня на ракеті Falcon 9 запустили Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) - новий телескоп NASA, створений спеціально для пошуку екзопланет.

Життя космічного телескопа "Кеплер" поступово добігає кінця (нещодавно NASA повідомляло, що запаси палива телескопа майже скінчилися). За час своєї роботи він виявив більше 5000 кандидатів в екзопланети, в тому числі потенційно придатних до життя, передає Еспресо.

На зміну легендарному телескопу NASA готує ряд інструментів, один з яких - телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), який підхопить місію "Кеплера", що завершиться до кінця цього року.

TESS зможе досліджувати куди більшу площу неба, ніж "Кеплер", і знайде близько 20 000 екзопланет вже в перші два роки роботи.

Буде потрібно близько двох місяців після запуску, щоб розмістити супутник на орбіті - на півдорозі від Землі до Місяця - і випробувати його камери.

"Після цього поллється потік інформації", - каже головний дослідник місії Джордж Рікер з Массачусетського технологічного інституту.

Джерело: Еспресо

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