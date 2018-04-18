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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

НБУ визначив "претендентів" на звання кращої монети країни

18 квітня, 2018 - 22:50
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Національний банк України підбив підсумки першого етапу конкурсу "Краща монета України у 2017 році".

Про це передає прес-служба НБУ.

Так, до другого етапу конкурсу потрапили такі п'ять пам'ятних монет 2017 року:

- “Косівський розпис” (у номінаціях “Краща монета року”; “Унікальне ідейне рішення”; “Найкраще художнє рішення”);

- “Колесо життя”(у номінаціях “Краща монета року”; “Унікальне ідейне рішення”; “Найкраще художнє рішення”);

- “Перегузня” (у номінації “Краща монета року”);

- “До 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років” (у номінації “Унікальне ідейне рішення”);

- “500-річчя Реформації” (у номінації “Найкраще художнє рішення”).

Джерело: День

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