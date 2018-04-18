НБУ визначив "претендентів" на звання кращої монети країни

18 квітня, 2018 - 22:50
Національний банк України підбив підсумки першого етапу конкурсу "Краща монета України у 2017 році".
Про це передає прес-служба НБУ.
Так, до другого етапу конкурсу потрапили такі п'ять пам'ятних монет 2017 року:
- “Косівський розпис” (у номінаціях “Краща монета року”; “Унікальне ідейне рішення”; “Найкраще художнє рішення”);
- “Колесо життя”(у номінаціях “Краща монета року”; “Унікальне ідейне рішення”; “Найкраще художнє рішення”);
- “Перегузня” (у номінації “Краща монета року”);
- “До 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років” (у номінації “Унікальне ідейне рішення”);
- “500-річчя Реформації” (у номінації “Найкраще художнє рішення”).
Джерело: День