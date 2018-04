Під час польоту Boeing 737 пасажирку затягнуло в ілюмінатор через розгерметизацію салону

У Boeing 737 американської авіакомпанії "SouthWest" під час польоту вибухнув двигун. Уламки пробили фюзеляж і розбили ілюмінатор. Одну з пасажирок, яка сиділа біля вікна, затягнуло в ілюмінатор через розгерметизацію салону. Її всю в крові витягли з вікна, але врятувати не вдалося.

Як пише The Washington Post, пасажирку всю в крові витягли з вікна, але врятувати не вдалося.

Очевидці розповіли, що коли жінку витягли з ілюмінатора, один з пасажирів заткнув дірку своєю спиною, щоб зберегти тиск.

Крило літака фактично відірвалося в повітрі, та пілотам якимось дивом вдалося успішно посадити Boeing.

Це перший інцидент загибелі пасажира на борту американського пасажирського літака з 2009 року, коли розбився DHC-8 через помилку пілота, який викликав звалювання літака і загинули всі 49 осіб на борту.

Літак летів із Нью-Йорка до Даласа, але вимушений був зробити аварійну посадку у Міжнародному аеропорту Філадельфії. На борту було 143 пасажири та п’ятеро членів екіпажу.

Ведеться розслідування інциденту.

