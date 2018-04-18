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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Південна Корея розглядає можливість перетворення перемир'я на мирну угоду під час самміту з КНДР

18 квітня, 2018 - 16:49
Фото Reuters

Резиденція президента Республіки Корея "Чхонваде" у середу заявила, що розглядає можливість перетворення нинішнього перемир'я на Корейському півострові в мирну угоду під час майбутнього самміту з КНДР наприкінці цього місяця, повідомляє Xinhua.

За повідомленнями місцевих ЗМІ з посиланням на слова анонімного високопоставленого чиновника резиденції президента Південної Кореї, "Чхонваде" вивчає можливість і способи перетворити систему перемир'я на Корейському півострові в мирний механізм.

Відзначимо, що Корейський півострів технічно залишається в стані війни, оскільки Корейська війна 1950-1953 років закінчилася перемир'ям, а не мирною угодою.

Раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян проведе ядерне роззброєння Корейського півострова, якщо Південна Корея і США створять необхідні для цього умови. Про це він сказав на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні під час свого неофіційного візиту до Китаю в кінці березня.

Джерело: День

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