У США померла колишня перша леді США Барбара Буш - дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого, мати 43-го президента США Джорджа Буша молодшого. Про це передає ВВС.

Інформацію підтвердили також в Twitter колишнього президента США Джорджа Буша старшого.

Колишня перша леді США – дружина 41-го президента Джорджа Буша-старшого і мати 43-го президента Джорджа Буша-молодшого – померла у віці 92 років, повідомив офіційний представник сім'ї Джим Макграт.

Як зазначає BBC, деякий час вона хворіла, однак, відмовилася від подальшого лікування, заявивши, що хоче провести свої останні дні зі своєю сім'єю.

Відомо, що Барбара Буш страждала хворобою Грейвса - це аутоімунне захворювання. Хвороба призводить до отруєння тиреоїдними гормонами, а також вражає щитовидну залозу.

"Я щасливчик, що Барбара Буш була моєю матір'ю. Наша сім'я буде дуже сумувати за нею, і ми вдячні всім за молитви і добрі побажання", - зазначив Буш-молодший і додав, що його мати змушувала тримати себе в руках і сміятися до останнього дня".

В якості першої леді вона зосередилася на проблемі грамотності і стала брати участь в роботі декількох організацій, що займаються читанням. Вона створила Фонд Барбари Буш в підтримку грамотності в сім'ї, просував розвиток навичок читання по всій Америці, особливо у дітей.

Буш мала 5 дітей, 17 внуків і 7 правнуків. Її чоловікові зараз 93 роки, таким чином, він став "найдовготривалішим" президентом США.