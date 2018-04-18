Помпео таємно зустрічався з Кім Чен Ином, - ЗМІ

Екс-директор ЦРУ Майк Помпео, призначений Дональдом Трампом на посаду держсекретаря США, зустрічався з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на двох високопоставлених посадовців США, передає Громадське.

Зазначається, що Помпео таємно відвідав Північну Корею у великодні свята і зустрівся там Кім Чен Ином.

Нагадаємо, 13 березня Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео. Екс-директор ЦРУ Майк Помпео 31 березня офіційно обійняв посаду держсекретаря США.

Нагадаємо також, що Вашингтон неодноразово наголошував, що метою будь-яких переговорів з Пхеньяном є його відмова від ядерних і ракетних програм.

У свою чергу у МЗС КНДР запевнили, що готові як до діалогу з США, так і до військового протистояння. Повідомлялося також, що Північна Корея піде на переговори з США без жодних додаткових умов.

Повідомлялося, що після повідомлень про майбутню зустріч президента США з главою Північної Кореї стало відомо, що американська розвідка встановила неофіційний контакт з КНДР, за яким можлива передача інформації.

Повідомлялося також, що таємні переговори з КНДР, з метою переконати Пхеньян відмовитися від ядерної програми, вели депутати Європарламенту.

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