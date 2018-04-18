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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Рева заявив, що близько 40% української економіки досі знаходяться у тіні

18 квітня, 2018 - 22:09
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Міністр соціальної політики Андрія Реви зазначив, що приблизно 40% української економіки знаходиться в тіні, а тому стандартні для розвинутих країн рецепти вирішення економічних проблем не є дієвими.

Натомість, за його словами, детінізація на сьогоднішньому етапі дасть грошей більше, ніж результати економічного зростання, повідомляє Урядовий портал.

"Цей факт був доведений урядом у 2017 році. Весь фонд оплати праці в 2016 році становив 584 мільярди гривень, і Міністерством економічного розвитку і торгівлі прогнозувалося його зростання на 82 мільярди. Але Мінсоцполітики заявило про заниженість цієї цифри, та спрогнозувало можливість зростання фонду на плюс 212 мільярдів. По факту фонд оплати праці у 2017 році становив 796 мільярдів гривень. При 2,5 відсотках економічного зростання ми отримали 212 мільярдів гривень до бюджету – звідки ці гроші? Відповідь дуже проста – ці гроші прийшли з тіньової економіки, внаслідок підвищення мінімальної зарплати вдвічі», - пояснив Рева.

За його словами, разом з тим сьогодні існує потужне політичне лобі, яке, прикриваючись гаслами щодо захисту ринкових правил економіки, насправді ж відстоює інтереси тіньовиків, знищуючи таким чином і економіку, і право людей на гідне майбутнє.

«Ми повинні наступати на тіньову економіку, і не слухати тих, хто захищає тіньовиків. У тіньової економіки існує колосальне лобі, яке використовує гасла на кшталт “бізнес гине” і “всі побіжуть в тінь”, – так вони вже сьогодні в тіні! І, якщо ми хочемо, щоби люди були захищені, щоби вони не були залежними від, по суті, рабовласників, які не бажають сплачувати працівникам заробітну плату “по-білому”, тоді ми повинні боротися з тіньовиками, і не боятися цієї критики», - резюмував Рева.

 
    
Джерело: День
          
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