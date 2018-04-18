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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

РФ проігнорувала пропозицію обміняти 23 росіян на українських заручників, - Геращенко

18 квітня, 2018 - 19:30
Фото: АПУ

Україна досі не отримала від Росії відповіді на пропозицію обміняти 23 росіян на утримуваних в РФ українців.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

На засіданні гуманітарної групи в Мінську Геращенко звернулася до координатор ОБСЄ Тоні Фріша і представників РФ з проханням використати свій вплив, аби розблокувати процес пошуку зниклих на окупованих територіях тих воїнів, які вже кілька років знаходяться в тюрмах ОРДЛО й про яких немає жодної інформаціі, місцезнаходження яких нам не повідомляють, утримання яких не підтверджують.

"Ще раз наголосила на готовності української сторони якнайшвидше передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності, в обмін на українців в РФ. Ми не отримали відповіді на цю пропозицію. Натомість, представники ОРДЛО продовжують включати цих росіян в свої списки як "ополченцев - жителей молодых республик". РФ поки що не проявляє жодного інтересу до своїх громадян, засланих в Україну", - зазначила Геращенко.

Вона додала, що в питанні звільнення заручників українська сторона поки що не має прогресу.

"Нам не підтверджують десятки наших громадян, не дають по ним інформацію, натомість вперто вимагають віддати "беркутівців" та інших, непричетних до дій мінських угод. Тому тут будемо продовжувати роботу для пошуку компромісу і зближення позиції для результату", - підсумувала заступниця голови Ради.

Джерело: День

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