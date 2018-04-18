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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

СБУ допитала свідка переправлення до Сирії бойовиків ПВК "Вагнер"

18 квітня, 2018 - 10:49
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Співробітники Служби безпеки України затримали і допитали свідка переправлення до Сирії найманців приватної військової компанії "Вагнера" військово-морськими силами Росії.

Про це повідомили  на офіційному веб-сайті Служби безпеки України.

Зазначається, що правоохоронці затримали двох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон. Одним із затриманих виявився громадянин України. Інший - громадянин РФ, який мав при собі військовий квиток із записом про нагородження за участь у військовій операції в Сирії.

"Колишній військовий РФ засвідчив співробітникам СБУ, що під час служби за контрактом у 2015-2017 роках на ракетному крейсері "Варяг" неодноразово брав участь у переправленні до Сирії бойовиків ПВК "Вагнер" із важким озброєнням та боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

В СБУ наголошують, що продовжують документування злочинів російських найманців на Донбасі, у Сирії та інших країнах з метою передачі матеріалів до українських та міжнародних судових інстанцій.

 

Нагадаємо, унаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що 9 лютого у Сирії ліквідували сотню найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

За наступними даними, кількість вбитих бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" сягнула понад 200 осіб.

У жовтні минулого року повідомлялося, що СБУ зібрала докази діяльності російських військових у складі приватних військових компаній (ПВК) як на Донбасі, так і в Сирії.

Вперше СБУ зафіксувала бойовиків ПВК "Вагнера" на Донбасі 29 травня 2014 року. Задокументовано їх злочинну діяльність в Україні, більшість переговорів, додав керівник СБУ.

Читайте більше в ексклюзивних матеріалах "Дня" "Сирія: траурний марш Вагнера"; "Маска "Вагнера".

Джерело: День

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