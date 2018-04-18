Сьогодні ВРУ планує підвищити іменні стипендії для студентів

Парламент у середу планує внести зміни до постанови "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо збільшення розміру іменних стипендій ВР. Про це йдеться у порядку денному Ради на 18 квітня, оприлюдненому на сайті парламенту.

Першим блоком у середу традиційно передбачається розгляд питань ратифікації. У цьому блоці Рада, зокрема, має намір ухвалити президентські законопроекти 0180 "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів" і 0151 "Про денонсацію Європейської Конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час проведення спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів".

Далі парламентарії планують прийняти проект постанови 7418 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України". Так, пропонується встановити для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, стипендію у розмірі 2130 грн на місяць, а для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, - 2720 грн на місяць.

У другому читанні ВР має намір розглянути проект закону 6746 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції".

Після цього депутати знову розглядатимуть питання ратифікації та голосуватимуть за ухвалення урядових законопроектів 0170 "Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд", 0145 "Про ратифікацію Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони" та 0153 "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії стосовно співробітництва у сфері військових перевезень".

Решту дня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах. Водночас, о 15:00 у Раді відбудуться парламентські слухання на тему "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні".