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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

США і Марокко проводять спільні військові навчання

18 квітня, 2018 - 13:51
Фото: africom.mil

Марокко і США з понеділка проводять спільні військові навчання в 6 марокканських містах. Про це йдеться в комюніке, опублікованому Генеральним штабом Королівських збройних сил Марокко у вівторок, повідомляє агентство Xinhua.

У комюніке наголошується, що на навчаннях "Африканський лев-2018" присутні військові спостерігачі з 14 країн Північної Америки, Європи та Африки.

Протягом 14 днів війська двох країн проведуть маневри за участю наземних і повітряних сил, тренування по повітряному транспортуванні і тактичні симуляції, а також спеціальні навчання по боротьбі з екстремістськими організаціями.

ВМС двох країн також проведуть біля берегів Марокко маневри спільно з авіацією.

У комюніке зазначається, що спільні навчання сприяють зміцненню військового співробітництва між Марокко і США, обміну досвідом та підвищення здібностей з координування операцій між різними видами військ.

 

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