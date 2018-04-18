США ведуть прямі переговори з КНДР на "дуже високому рівні", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США ведуть прямі переговори з КНДР на "дуже високому рівні".

Цю заяву американський президент зробив у своєму маєтку Мар-а-Лаго в штаті Флорида після завершення зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, повідомляє агентство Xinhua.

"У нас були прямі переговори з КНДР на дуже високому рівні, надзвичайно високому рівні", - сказав Д. Трамп.

Він також повідомив журналістам, що розглядає п'ять можливих місць для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка запланована на травень або початок червня.

При цьому, відповідаючи на питання журналістів, чи може самміт відбутися в США, президент сказав "ні".

В останні місяці на Корейському півострові відзначаються ознаки ослаблення напруженості.

Сеул і Пхеньян домовилися 27 квітня провести самміт, який стане першою зустріччю між лідерами двох країн за останні 11 років.

Нагадаємо, Вашингтон неодноразово наголошував, що метою будь-яких переговорів з Пхеньяном є його відмова від ядерних і ракетних програм.

У свою чергу у МЗС КНДР запевнили, що готові як до діалогу з США, так і до військового протистояння. Повідомлялося також, що Північна Корея піде на переговори з США без жодних додаткових умов.

Повідомлялося, що після повідомлень про майбутню зустріч президента США з главою Північної Кореї стало відомо, що американська розвідка встановила неофіційний контакт з КНДР, за яким можлива передача інформації.

Повідомлялося також, що таємні переговори з КНДР, з метою переконати Пхеньян відмовитися від ядерної програми, вели депутати Європарламенту.

Читайте більше про майбутні переговори США з КНДР в ексклюзивному матеріалі "Дня" "Чому пом'якшилась риторика Пхеньяна?".