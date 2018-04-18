Нації творяться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Ситуація в Україні стане одною з головних тем зустрічі міністрів закордонних справ G7

18 квітня, 2018 - 17:07
Фото: 112.ua

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів G7, що пройде наступного тижня у Торонто, чільне місце в обговоренні займатиме Україна.

Про це в інтерв'ю CBC News розповів керівник організаційного комітету саміту Пітер Боем.

"Канада розширяє фокус майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ G7, включивши до порядку денного тяжке становище мусульман рохінджа, які тікають із М’янми до Бангладеш, та відступ демократії у Венесуелі. Ці пункти будуть додані до "давніх" міжнародних безпекових викликів, які зазвичай обговорюються у рамках G7, таких як Сирія, Україна та Іран", - інформує CBC News.

Водночас під час зустрічі міністрів внутрішніх справ країн G7, яка відбуватиметься паралельно, йтиметься передовсім про кібербезпеку та стратегію поводження із іноземними бійцями, які повертатимуться до своїх країн після участі у боях в Сирії.

Нагадаємо, що США ведуть прямі переговори з КНДР на "дуже високому рівні".             

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