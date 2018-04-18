Туск звинуватив Кремль у причетності до отруєння Скрипаля

Росія несе відповідальність за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, а також разом з Іраном "грає в ігри" у питаннях сирійського конфлікту.

Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск, доповідаючи в Європарламенті про підсумки березневого саміту ЄС, повідомляє сайт ради, передає ЄП.

"Європейська рада погодилася з оцінкою уряду Великої Британії щодо ймовірності того, що РФ несе відповідальність за атаку із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері. Ми висловили повну солідарність зі Сполученим Королівством, засудивши цей напад, і у відповідь багато лідерів вирішили вислати російських дипломатів", - сказав він.

Туск згадав про повітряні удари, завдані західними союзниками по сирійських об'єктах хімічної зброї.

"Використання хімічної зброї неприпустимо в будь-якій точці світу. І воно не може залишатися без наслідків. Повітряні удари були необхідні для стримування подальшого використання хімічної зброї сирійським режимом для знищення власного народу", - підкреслив голова Європейської ради.

Він закликав усі сторони конфлікту у Сирії брати участь у політичному процесі під керівництвом ООН, "щоб покласти край цій трагедії".

"Перш за все, Росія і Іран мають припинити грати в свої ігри та брати серйозну участь у пошуці відповідального і мирного вирішення", - додав Туск.