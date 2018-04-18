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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Туска допитають як свідка у справі Смоленської катастрофи

18 квітня, 2018 - 13:19
Фото Reuters

Президента Європейської ради, екс-прем'єра Польщі Дональда Туска мають допитати як свідка у справі Смоленської катастрофи.

Допит відбудеться в понеділок, 23 квітня, інформує РАР.

"Термін засідання залишається актуальним", - заявив представник відділу преси варшавського суду.

Як повідомлялося, окружний суд у Варшаві розглядає справу стосовно кількох польських держслужбовців, яких родичі загиблих у Смоленській катастрофі звинувачують у недбалому ставленні до підготовки візиту екс-президента Качинського до Катині в 2010 році. На лаві підсудних опинилися екс-глава канцелярії прем'єр-міністра РП Туска, колишній посол Польщі в Іспанії Томаш Арабський, двоє інших представників канцелярії тодішнього глави уряду, а також двоє колишніх польських дипломатів у Москві.

Нагадаємо, у Смоленській катастрофі в квітні 2010 року загинули 96 осіб державної делегації, яка прямувала до Катині на 70-ті роковини Катинського злочину. Серед загиблих - президент Польщі Качинський, його дружина та представники вищого керівництва держави.

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