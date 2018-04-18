У Канаді йде підготовка до майбутньої легалізації марихуани

Федеральний уряд Канади виділив кільком міністерствам та агентствам більше як 85.1 мільйона доларів із метою підготовки до майбутньої легалізації марихуани.

Це випливає із документів, поданих до парламенту міністром фінансів Канади Білом Морно.

Так, міністерство охорони здоров'я отримає додатково у цьому бюджетному році 65.1 млн дол, які будуть використані на «адміністрування федеральної політики щодо дегалізації та суворого регулювання марихуани».

Понад 7 млн дол буде виділено Прикордонній службі, яка має посилити контроль за наркотрафіком. Ще 1.1 млн дол отримає міністерство внутрішніх справ, яке також має внести свою лепту у підготовку до легалізації.

Нарешті, майже 12 млн дол на розробку найкращої методики оподаткування марихуани отримає Податкове агентство.

Нагадаємо: за попереднім планом збут марихуани мав бути легалізовано на території Канади до 1 липня цього року, однак з огляду на деякі складнощі цей термін може бути перенесено.