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У НАТО залишилися задоволені законопроектом про нацбезпеку, - Геттемюллер

18 квітня, 2018 - 14:27
Фото: AP

У НАТО залишилися задоволені доданими положеннями про цивільний контроль над військовим відомством і спецслужбами в законопроект про національну безпеку. Про це повідомила заступник генерального секретаря НАТО, американський дипломат Роуз Геттемюллер, передає "Європейська правда".

"Ми були дуже раді побачити, що зрештою до проекту додали положення про цивільний контроль над військовим відомством та спецслужбами. Це також стосується структури Міноборони та СБУ: дуже важливо, що там з’явився цивільний нагляд", - сказав вона.

За її словами, зараз члени Альянсу очікують текст законопроекту в письмовому вигляді, щоб зробити остаточну оцінку.

"Ми почули, що під час розгляду в першому читання з голосу було додано поправки до цього проекту. Зараз ми чекаємо, коли цей текст буде у письмовому вигляді, щоби зробити остаточну оцінку, але загалом наше враження позитивне – і від того факту, що проект ухвалено, і від суті того, що запропонували у поправках", - додала Роуз Геттемюллер.

Нагадаємо, що 5 квітня Верховна Рада підтримала за основу з урахуванням пропозицій комітету президентський законопроект № 8068 про національну безпеку України.

У законопроекті передбачено, яким чином будуть координуватися та підпорядковуватися сили безпеки та оборони.

Зокрема президент як верховний головнокомандувач керує усіма силами безпеки й оборони. Він оголошує війну та вводить воєнний чи надзвичайний стан, приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, видає накази, директиви з питань оборони, очолює Раду національної безпеки та оборони, призначає та звільняє секретаря РНБО і його заступників, призначає/звільняє вище командування ЗСУ (за рекомендаціями головнокомандувача) тощо.

 

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