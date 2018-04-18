У Німеччині проводять масштабну спецоперацію проти торговців людьми

Поліція Німеччини проводить масштабні заходи проти примусової проституції й торгівлі людьми — планують обшукати більш як 60 публічних будинків. Про це повідомляється в мікроблогу Twitter федеральної поліції Германії.

Більшість із обшуків проводять у федеральній землі Північній Рейн-Вестфалія.

Видання повідомляє, що це наймасштабніший рейд за всю історію існування федерального правоохоронного відомства. У ході рейду вже затримали понад 100 підозрюваних.

Мета правоохоронців, зокрема, - викриття злочинної групи, що переправляла жінок до Таїланду й змушувала їх займатися там проституцією.

У рейді беруть участь понад 1500 поліцейських, до обшуків долучилився й спецпідрозділ GSG9.

За даними експертів, 45,8 млн. чоловіків, жінок і дітей в усьому світі сьогодні знаходяться в рабстві. Їх змушують до тяжкої фізичної праці або експлуатують у секс-індустрії.