Нації творяться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

У Німеччині проводять масштабну спецоперацію проти торговців людьми

18 квітня, 2018 - 13:05
Фото Reuters

Поліція Німеччини проводить масштабні заходи проти примусової проституції й торгівлі людьми — планують обшукати більш як 60 публічних будинків. Про це повідомляється в мікроблогу Twitter федеральної поліції Германії.

Більшість із обшуків проводять у федеральній землі Північній Рейн-Вестфалія.

Видання повідомляє, що це наймасштабніший рейд за всю історію існування федерального правоохоронного відомства. У ході рейду вже затримали понад 100 підозрюваних.

Мета правоохоронців, зокрема, - викриття злочинної групи, що переправляла жінок до Таїланду й змушувала їх займатися там проституцією.

У рейді беруть участь понад 1500 поліцейських, до обшуків долучилився й спецпідрозділ GSG9.

За даними експертів, 45,8 млн. чоловіків, жінок і дітей в усьому світі сьогодні знаходяться в рабстві. Їх змушують до тяжкої фізичної праці або експлуатують у секс-індустрії.

Джерело: Deutsche-Welle

Більше новин

У Британї почали розслідування проти підтримуваної Кремлем телекомпанії Russia Today
Туска допитають як свідка у справі Смоленської катастрофи
МЗС Франції: РФ перешкоджає розслідуванню ОЗХО і ООН хіматаки в Сирії
Глава поліції Словаччини заявив, що не планує йти у відставку попри протести
Заплановані Росією ракетні стрільби на Балтиці є провокацією, - президент Латвії
США і Британія звинуватили РФ у глобальній кіберкампанії

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 