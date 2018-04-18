У Палестині пройшли маніфестації на підтримку ув'язнених в ізраїльських в'язницях палестинців

У вівторок в різних районах Палестини пройшли маніфестації на підтримку палестинців, які перебувають в ізраїльських в'язницях, повідомляє The Times of Israel з посиланням на агентство AFP.

17 квітня в Палестині відзначався День ув'язнених. Безліч людей в секторі Газа, в містах Рамалла і Віфлеєм на Західному березі річки Йордан провели демонстрації. Протестуючі викрикували гасла, тримали в руках державні прапори, плакати і фотографії в'язнів, закликаючи Ізраїль поліпшити умови в тюрмах, а міжнародне співтовариство - чинити тиск на Ізраїль для звільнення в'язнів-палестинців.

Проходили також присвячені Дню укладених виставки та заходи з малювання графіті.

Прем'єр-міністр Палестини Рамі Хамдаллах заявив, що ізраїльський уряд має нести відповідальність за безпеку і життя в'язнів-палестинців. Він закликав світову спільноту захищати права ув'язнених на основі відповідних резолюцій і Статуту ООН.

Ісламський рух опору (ХАМАС), "Ісламський джихад", Народний фронт звільнення Палестини (НФВП) і Демократичний фронт звільнення Палестини (ДФОП) також виступили із заявами на підтримку в'язнів-палестинців, зазначивши, що Палестина незмінно прагне до їх звільнення.

День був встановлений в пам'ять про перших звільнених в 1974 році ув'язнених.

За даними палестинської сторони, в даний час близько 6,5 тис. палестинців тримаються у в'язницях Ізраїлю.